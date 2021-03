Van arme asielzoekers tot een leven vol luxe: zo werd het leven van de Azimi’s een sprookje

Ze hebben hun verhaal inmiddels honderden keren verteld: over hoe een arme Iraanse asielzoekersfamilie in Nederland succesvol werd door keihard te werken. Salar en Sasan Azimi kwamen in 1995 als kinderen in Schoondijke terecht, om rond hun dertigste eigenaar te worden van een kasteel. Met hun arrestatie dreigt nu het einde van hun sprookjesverhaal. De familie Azimi door de jaren heen.

De familie Azimi verhuist in 1995 van Iran naar Schoondijke. Hun thuisland biedt de ambitieuze gezinsleden te weinig kansen. Salar is dan 13 en Sasan 9. ,,We woonden er in luxe, maar dat is nog geen garantie dat je kunt gaan studeren, of er een goede baan kunt krijgen", vertelt Salar daar later over.

Salar en Sasan verdienen al snel veel geld met hun investeringen in vastgoed en een telecomwinkel in Sluis. Ze betrekken in 2013 met hun gezinnen en hun ouders kasteel de Elderschans in Aardenburg. Waar ze in Schoondijke nog een kamertje van negen vierkante meter moesten delen, hebben ze in het kasteel elk een hele verdieping vol luxe tot hun beschikking. Twee jaar later knappen de broers het vervallen, naastgelegen conferentieoord helemaal op en bouwen het om tot een hotel met negentig kamers en een restaurant.

Volledig scherm Salar Azimi staat bekend om zijn opzichtige levensstijl. © Koen Verheijden.

Het hotel is niet het enige pronkstuk van de broers. In de loop der jaren baren ze regelmatig opzien met hun extravagante uitgaven. Zo voegt Salar voor zijn verjaardag een peperdure Rolls Royce Phantom toe aan zijn wagenpark. Ook heeft hij enkele opzichtige Lamborghini’s staan. Feestschip Le Formidable koopt hij om er een discotheek in te beginnen. Ook zonder opzichtige aankopen weet hij de aandacht te trekken. Zo haalt hij de krant als het interieur van zijn Tesla wegsmelt en als hij tevergeefs langs meerdere banken rijdt, maar zijn geld niet kan afstorten.

In 2017 zijn de Azimi's voor het eerst te zien in een televisieprogramma. De rijke broers spelen een rol in The Sky is the Limit, een Vlaamse real-life soap over vermogende Vlamingen. Later wordt vooral Salar ook in Nederland steeds bekender. Zo is hij onder meer te zien in Steenrijk, Straatarm van SBS6, waarin hij met zijn gezin vijf dagen ruilt van leven met een familie die heel weinig te besteden heeft. In 2020 doet hij mee aan het programma ‘Waar doen ze het van’. In dat NPO-programma geven vier gezinnen een inkijkje in hun huishoudboekje.

Volledig scherm Screenshot uit een uitzending van Steenrijk, Straatarm. Salar Azimi en zijn vrouw Annika. © SBS6

De broers zijn voetballiefhebbers. Salar wekt in 2017 verbazing bij de Bredase voetbalclub NAC als hij de spelers een promotiepremie biedt van 110.000 euro. Te incasseren bij promotie naar de eredivisie. Dat mogen de spelers met de staf onderling verdelen. De supporters krijgen extra bier en champagne. NAC promoveert en Salar houdt woord. Een jaar later biedt hij iedere speler van FC Dordrecht een premie van 10.000 euro als de club promoveert naar de eredivisie. Dat gebeurt niet. Nog serieuzer is het bod om voetbalclub Roda JC uit Kerkrade te kopen. Hij flirt ook even met KV Oostende. Die deals gaan niet door, maar Salar weet in 2018 wel de in zwaar weer verkerende club Patro Eisden Maasmechelen te kopen. Dat wordt een succes. De club bloeit op, wordt kampioen en promoveert meteen naar het derde niveau van België.

NRC Handelsblad schrijft daarna dat voetbalbond KNVB de clubs NAC Breda, Roda JC en FC Dordrecht gewaarschuwd heeft voor Salar Azimi. Volgens de krant vormen vermeende dubieuze inkomsten de reden voor die waarschuwing. Zijn uitgaven liggen volgens de bond fors hoger dan zijn inkomsten.

Volledig scherm Salar Azimi is blij met de periodetitel van Patro Eisden Maasmechelen. © Patro Eisden Maasmechelen

In de zomer van 2017 doen de autoriteiten een grote inval in het hotel van de Azimi's. Ze constateren meerdere overtredingen. Zo treffen ze onder meer een 18-jarige illegaal uit Egypte aan die vermoedelijk aan het werk was in het hotel. Er wordt echter niemand aangehouden. De broers zelf vinden dat ze het slachtoffer zijn van een aanhoudende heksenjacht.

Salar koopt in 2018 een oud bankgebouw op de Markt in Oostburg om er een hotel te beginnen. Ook neemt hij een tegenovergelegen failliet hotel over.

In 2019 geeft het magazine Quote - het blad dat jarenlang nogal denigrerend over hen schreef - de Aardenburgse broers Azimi een plek in de ‘jonge miljonairs top 100'. De broers staan met een gezamenlijk vermogen van 22 miljoen euro op nummer 79 en 80. Een jaar later is dat vermogen gestegen naar 24 miljoen.

De politie doet op 9 maart een inval in een kantoor bij hotel De Elderschans in Aardenburg. Ook het naastgelegen kasteeltje met dezelfde naam is doorzocht. De broers Azimi zijn aangehouden. Ze worden verdacht van fraude.