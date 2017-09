Van der Laan 7 jaar burgemeester van 'mooiste stad ter wereld'

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan legt zijn werk neer. Hij heeft maandag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld, zo schrijft hij in een brief aan alle Amsterdammers. Van der Laan is zeven jaar burgemeester geweest van onze hoofdstad. Daarin toonde hij zich een burgervader van alle inwoners van zijn gemeente, recht voor zijn raap en gezegend met een flinke dosis relativeringsvermogen en humor.