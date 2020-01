Van der Weijden baalt enorm na staken recordpoging: ‘De man met de hamer knalde behoorlijk hard’

De zwemmer kwam in Zwembad de Warande in Oosterhout 23 kilometer te kort om het huidige wereldrecord van 101,9 kilometer te verbreken. Van der Weijden zwom zo’n 18,5 uur. ,,De eerste twaalf uur gingen heel goed, ik lag op schema. Maar de man met de hamer die na een uur of zestien langskwam, knalde behoorlijk hard. Mijn armen voelden steeds zwaarder aan. In overleg met mijn coach ben ik gestopt. Het wereldrecord kon ik nooit meer halen. Misschien ben ik iets te hard begonnen, de eerste twaalf uur.’’



Zwemcoach Marcel van der Togt heeft met Van der Weijden besproken hoe ze de vaart er weer in konden krijgen. Van der Togt: ,,Maarten kreeg het benauwd en ging steeds zwaarder ademen. Op een gegeven moment was duidelijk dat hij niet meer sneller zou gaan zwemmen, de tijden liepen op. Het blijft mensenwerk natuurlijk. Ik heb heel veel respect voor datgene wat hij doet. Het is jammer maar helaas.’’



Ook Van der Weijden toonde na afloop berusting. ,,Ik kan niet exact zeggen waar het dit keer aan ligt. Het zij zo.’’