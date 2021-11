Van Engelshoven biedt excuses aan voor oude transgenderwet

Sam Bettens (K’s Choice) na transitie: ‘Ben veel gelukkiger dan drie jaar geleden’

Zijn vrienden noemen hem brother. Zijn kinderen zeggen papa. Ooit hoopt hij opa te worden. Sam Bettens (49) was wereldwijd bekend als zangeres van de Belgische band K’s Choice toen hij besloot in transitie te gaan. En nu loopt hij in zwembroek over het strand: ,,Ik wil mezelf nooit meer verbergen.”

31 oktober