Van goedkope mode naar koning van de kringloop: Danny speurt elke dag urenlang naar vintage parels

Soms maakt zijn hart ‘een sprongetje’ als hij weer iets ziet staan. Want ‘je weet nooit wat je aantreft, het is altijd een verrassing’. Zoals laatst toen hij een grote art deco hanglamp bij Kringloop Loosduinen in Den Haag voor ‘een prikkie’ meenam. Maar ook vandaag, bij Jan Huygen in de Ton in Vlaardingen, kan Danny Post (48) zijn geluk niet op.