Van hamsterschaamte naar HAK-schaamte. Het kan allemaal, tegenwoordig

Over pastoor Van Peperstra­ten werd anoniem geklaagd, nu roept hij op: ‘Ga zelf gesprek aan’

Uit schaamte zweeg pastoor Jan-Jaap van Peperstraten altijd over anonieme beschuldigingen waarmee hij zelf te maken kreeg. Maar nu de hitte in de Tweede Kamer oploopt, na beschuldigingen aan het adres van oud-voorzitter Khadija Arib, doet hij een boekje open over het wantrouwen en de machteloosheid van toen. En roept hij anonieme klagers op: treed naar buiten en ga het gesprek aan.

2 oktober