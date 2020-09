Van jehova en tienermoeder naar succesvolle zakenvrouw: ‘Voor mijn ouders ben ik de meest immorele vrouw ever’

Ze herinnert zich de schok nog goed. Zij, zwanger? Ze was 16 en had niet eens een vriendje. Ja, er was wel een jongen met wie ze een paar keer aan seks had gedaan, maar dat was meer uit nieuwsgierigheid dan uit liefde. Ze vond hem eigenlijk niet eens knap, bedacht ze, maar ze was al lang blij dat iemand haar zag staan. Eigenlijk vond ze zichzelf maar een grijs muisje. Ze had zich eigenlijk helemaal geen raad geweten met zo’n jongen en zijn lusten. En haar moeder? Wat zou zij hier wel niet van denken? Het grote gezin Boxman was nog maar net uit elkaar gevallen. Tara was daarna bij haar vader gaan wonen, met haar zussen. De andere kinderen waren juist bij ma gebleven.