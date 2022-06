Van Lienden over onderzoek omstreden mondkapjesdeal: ‘Ik heb niets te verbergen’

met video Klusjesman Ruiner­wolds gezin moet drie jaar de cel in: ‘B. was de onmisbare schakel’

De Ruinerwoldse klusjesman Josef B. (61) is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Volgens de rechtbank in Assen heeft hij meegewerkt aan de jarenlange vrijheidsberoving van de jongste kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold. Ook heeft hij een Oostenrijkse vriend van zijn vrijheid beroofd. Van mishandeling van de kinderen werd hij vrijgesproken.

