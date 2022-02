Van niet zingen in stadion tot vuurwerkverbod: de meest potsierlijke coronaregels

eerste oorlogsnacht Nederland­se inwoner Kiev: ‘Als Poetin parlement heeft valt het land’

Bij het ochtendgloren zijn in Kiev vanochtend opnieuw drie explosies gehoord. Volgens de burgemeester is de hoofdstad getroffen door een 'vreselijke raketaanval', waarbij drie inwoners gewond zijn geraakt. Het gezin van oud-militair Bob Wouda zit in een schuilkelder en krijgt helemaal niets mee van wat er zich buiten allemaal afspeelt. ,,Dat maakt het voor hen erg beangstigend.”

25 februari