Van platen draaien over de hele wereld naar coronatester bij de GGD: ‘Wees er voor je medemens’

verdachte sterfgevallen Ongeloof na arrestatie verpleeg­kun­di­ge Theo V. (30): ‘Je gaat ervan uit dat je vader in goede handen is’

Een 30-jarige verpleegkundige uit Roden (Drenthe) is opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van meerdere coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar hij werkte. Volgens een nabestaande van een van de overledenen draait het onderzoek om 24 sterfgevallen.