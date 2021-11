Van rapper tot oplichter: de designertassen en merkschoenen van Joël S.F. kwamen nooit bij de klant

LIVE | Diverse restau­rants tijdelijk dicht, Omikron kan tot nieuwe pandemie leiden, vreest expert

Diverse cafés en restaurants in Nederland sluiten tijdelijk de deuren vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die zondag zijn ingegaan. Volgens Dennis Dekkers, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, ontbreekt voor de horeca ieder perspectief. Ondertussen zijn in de Europese Unie tot nu toe 35 mensen positief getest op de Omikron-variant van het coronavirus. Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.

