Van Rijn: Stop met perverse productieprikkel ziekenhuizen

Van Rijn (PvdA), tegenwoordig bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, vindt dat er nu een 'perverse productieprikkel' is voor ziekenhuizen. ,,Als we meer behandelingen uitvoeren, krijgen we meer geld. Daar moeten we echt een beetje vanaf. Want het enige dat mag tellen, is de vraag: Wat is het beste voor de patiënt?"

Zorgminister Bruno Bruins (VVD) sloot voor de medisch-specialistische zorg afgelopen donderdag nog een groot akkoord om de stijging van het aantal behandelingen flink aan banden te leggen. Uiteindelijk wil het kabinet via zulke deals structureel 1,9 miljard euro besparen.

Van Rijn daarover: Je hebt de 'Wet van behoud van ellende' (als het ene probleem wordt opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan, red.). Dus als het kabinet wil besparen door de volumes te beperken, dan moeten de ziekenhuizen niet worden afgerekend op diezelfde volumes. Want dan ontstaat er juist méér productie."

De ziekenhuizen die behoren tot de Reinier Haga Groep zijn het HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). Zij gaan binnenkort zelf weer met de zorgverzekeraars om tafel om afspraken te maken over de vergoeding van behandelingen.

Alleen opereren als het nodig is

Van Rijn: ,,Ik wil dan samen met de verzekeraars nadenken wat de beste manier van inkopen en financieren van zorg is. Want ik ga niet tegen onze artsen roepen dat ze meer moeten opereren. Ze moeten alleen opereren als het nodig is."

Het huidige systeem van bekostiging zit de Reinier Haga Groep ook in de weg bij de ambitie om zich te specialiseren. ,,In Zoetermeer willen we de allerbeste zorg gaan leveren op het gebied van orthopedie. Goede service en zorg die veilig en vertrouwd is, zeg maar. Als we daardoor minder hoeven te opereren, zijn we op grond van de huidige afspraken miljoenen kwijt."