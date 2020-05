Van topsport tot kelderklasse: iedereen moet wennen aan het nieuwe trainen

Lekker het duel aangaan en de bal afpakken. Het is natuurlijk gedrag van veel mensen die aan balsport doen en dus is het even wennen voor de duizenden volwassenen die sinds een kleine week weer buiten in groepsverband mogen trainen. De regel van anderhalve meter afstand vraagt nogal wat van spelers en trainers. ,,Krijg de reflex om elkaar op te zoeken er maar eens uit.’’

Levend tafelvoetbal, maar dan in hockeyvariant, softbal mét hockeystick of een zeven tegen zeven-partijtje waarbij een afstand van drie meter in acht moet worden gehouden. Trainer Rutger Wever van Hockeyclub Delfshaven uit Rotterdam somt een drietal varianten op die bij zijn vereniging worden gebruikt om de hockeytraining dynamisch te houden.



,,Bij hockey kun je nog steeds veel doen op het gebied van techniek en looptraining, maar uiteindelijk is het wedstrijdelement het leukste. We zijn deze week begonnen met het uitproberen van meerdere spelvarianten, waarbij we toch afstand kunnen houden. Bij het ‘tafelvoetbal’ kunnen de spelers op één lijn staan en is er maar één iemand aan de bal. Na een weekje oefenen denk ik toch dat een traditioneel potje hockey het beste werkt, dan beweeg je het meest. Met de restrictie dat je het duel niet opzoekt. Dat vergt, zeker in het begin, behoorlijk wat discipline. Krijg de reflex om elkaar op te zoeken en de bal af te pakken er maar eens uit.’’

Bij zijn jeugdspelers (13 tot en met 18 jaar) heeft Wever een remedie bedacht om te voorkomen dat ze te dichtbij elkaar komen. ,,Als ik dat zie, moeten ze één minuut naar de zijlijn. Na zo'n tijdstraf gaat het meteen een stuk beter met afstand bewaren’’, lacht Wever.

Competitiedrang

Ook Albert Kees Manenschijn merkt dat afstand houden een flinke uitdaging is voor zijn spelers. De coach van de heren-1 bij Hockey Club Rotterdam denkt dat het nog een hele kluif wordt de trainingen tot 1 september uitdagend te houden voor zijn mannen. ,,Niemand klaagt, we zijn allang blij dat we weer mogen, maar zeker op het hoogste niveau is de competitiedrang hoog. We worden met de dag creatiever om nieuwe patronen te bedenken, maar wat zullen we extra genieten als we straks weer normaal kunnen spelen.’’

Volledig scherm Sportverenigingen hebben hun accommodaties de afgelopen weken coronaproof gemaakt, zoals bij voetbalclub SV Baarn. Ook de volwassenen mogen weer trainen. © Caspar Huurdeman

Het damesvoetbalteam onder aanvoering van Rosie van Timmeren speelt allerminst op het hoogste niveau. De Zondag Vrouwen 2 van de Amsterdamse amateurclub WV-HEDW zag afgelopen september het levenslicht en speelt in de kelderklasse. Toen de competitie in maart werd stilgelegd, had Rosie’s team al 182 doelpunten geïncasseerd. Zelf hebben ze in dertien (verloren) wedstrijden drie keer gescoord. Het leverde het studententeam toch een ‘titel’ op: het slechtst presterende damesvoetbalteam van Nederland.

,,We geven de moed niet op, we worden steeds fanatieker. Daarom was het ook zo jammer dat we door corona moesten stoppen, onze laatste wedstrijd verloren we slechts met 8-1. In het begin kregen we soms dertig goals tegen, dus we komen van ver’’, vertelt aanvoerder Rosie. Haar broer Mick is trainer van het elftal en samen hebben ze een alternatieve training uitgewerkt.

,,Met dank aan de site van de KNVB, daar kun je goede oefeningen vinden.’’ De studentes merken wel dat er de komende weken nog flink aan de conditie moet worden gewerkt. ,,We zullen wat meer loopoefeningen doen, zodat we fit zijn voor het nieuwe seizoen. Wij laten ons niet kisten.’’

Te druk

Sportkoepel NOC*NSF laat weten dat de meeste sportclubs tot nu toe tevreden zijn over het nieuwe trainen. ,,We vragen de verenigingen wel alert te zijn op het aantal aanwezigen op de sportparken. Als je dat niet goed in de gaten houdt, kan het snel te druk worden. Zeker in het weekend. Het is handig als clubs met een aanmeldsysteem werken’’, aldus een woordvoerder.