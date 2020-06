Van Vietnam naar Friesland: zij gooiden hun vakantieplannen drastisch om

Backpacken door Vietnam, wilde dieren spotten in Madagaskar of op jungletocht in Indonesië: steeds vaker gaan Nederlanders op verre vliegvakanties. De coronacrisis heeft daar dit jaar een stokje voor gestoken. Maar wat blijkt: een vakantie dichter bij huis is helemaal zo slecht nog niet. Drie mensen vertellen over hun gewijzigde trip. ,,Ik ben Nederland meer gaan waarderen door corona.”

Van Vietnam naar Friesland

Sifra Huijgers (26) uit Amsterdam had maanden gespaard om dit najaar voor vier weken met vriendinnen naar Vietnam af te reizen. ,,We hadden allemaal vrij geregeld en stonden op het punt te boeken, toen Vietnam veranderde in code oranje.” De jonge vrouwen dachten dat het na een paar weken wel weer terug naar normaal zou gaan, maar dat bleek ijdele hoop. De reis is met een jaar uitgesteld.

Volledig scherm Sifra Huijgers. © Privéfoto ,,Mijn ouders zeiden dat ze met een boot de Elfstedentocht gingen varen. Ik moest toch mijn vakantiedagen opnemen, dus ik wilde wel mee.” Met de Boekanier 7 varen Sifra en haar ouders nu in een week langs de elf Friese plaatsen. ,,Ik was nog nooit in Friesland geweest, maar het is hier heel mooi. Ik dacht dat het vooral koeien en weilanden zouden zijn, maar we varen door schattige stadjes met veel geschiedenis en oude huisjes. Dat heeft me echt verrast.”



De van oorsprong Brabantse vertelt dat ze eigenlijk niet zo van de toeristische trekpleisters in Nederland is, maar dat daar sinds de coronacrisis verandering in is gekomen. ,,Ik ben laatst op een tandem naar Volendam gefietst. Daar zou ik normaal nooit naartoe gaan. En om drukte te vermijden, zijn we onlangs niet naar Zandvoort gegaan, maar naar een kleiner strand in IJmuiden.”



Voor haar vakanties kiest Sifra het liefst voor verre bestemmingen. ,,Ik hou ervan om ver weg te gaan en de wereld te ontdekken. Ik ben in de afgelopen jaren naar Indonesië, Maleisië, Zuid-Afrika, Thailand en Costa Rica geweest. Friesland stond niet op mijn bucketlist, maar het is eigenlijk een heel leuk en relaxed alternatief. Ik ben Nederland zeker meer gaan waarderen door corona.”

Van Madagaskar naar Slovenië

Ariena van Dalen (35) zou in mei met haar vriend op een droomreis naar Madagaskar gaan. Dit werd verschoven naar juli, maar vervolgens alsnog afgeblazen. ,,We waren dit al sinds eind vorig jaar aan het plannen”, vertelt ze. ,,Als je je er zo in verdiept, word je ook steeds enthousiaster. De teleurstelling was groot toen het niet doorging, maar het is natuurlijk een luxeprobleem.”



De behoefte om ertussenuit te gaan bleef en het stel ging op zoek naar een alternatief binnen Europa. ,,We zagen in magazines artikelen voorbijkomen over Slovenië. We zijn wandelaars en natuurliefhebbers, dus dat sprak ons wel aan.” Ze zijn van plan met het vliegtuig te gaan, maar het is nog niet zeker dat dat kan. ,,Nederlanders voldoen aan de voorwaarden van Slovenië, maar we zijn nog niet toegevoegd aan de lijst. Het is dus nog even spannend.”

Over het vliegen maken de twee zich niet zo druk. ,,De vlucht is waarschijnlijk nog het meest risicovol, maar we verwachten dat dat wel goedkomt. En op de bestemming zelf ben je toch vooral buiten.”

Ook Van Dalen en haar vriend houden van verre reizen. Ze zijn vorig jaar samen naar Maleisië en Borneo geweest en ook los van elkaar hebben ze al veel van de wereld gezien. ,,Binnen Europa doen we regelmatig stedentrips, maar zomervakanties eigenlijk niet. Dit is een mooie gelegenheid om een Europees land echt te ontdekken.”

Volledig scherm Ariena met haar vriend Maaikel. © Privéfoto

Van Indonesië naar de camping in Frankrijk

Het zou voor Renate van Leeuwen (53), haar man Rob (52) en drie kinderen de eerste gezinsreis buiten Europa worden: 3,5 week naar Indonesië ter ere van het 25-jarig huwelijk van het stel. ,,We hadden hier een jaar of drie goed voor gespaard”, vertelt Renate. Over een maand zou het gezin vertrekken. ,,Vorig jaar hebben we geboekt en je bent er volop mee bezig. In maart voelden we de bui al hangen. We hadden al vrij snel door dat dit 'm niet zou worden.”

Ook het gezin Van Leeuwen heeft de reis met een jaar uitgesteld. ,,Het is heel bizar omdat je er zo lang naartoe leeft. Maar het zijn allemaal luxeproblemen. We gaan precies dezelfde reis alsnog maken, maar dan een jaar later.”

In plaats van een avontuur aan de andere kant van de wereld, wordt het voor Renate en Rob weer een ‘huis- tuin- en keukenvakantie’ met de caravan in Frankrijk, zoals ze gewend zijn. ,,De caravan staat daar al. We rijden er elk jaar naartoe en dan kiezen we een leuke camping uit in de buurt. Dat is ook heerlijk hoor. Het is alleen even schakelen.”

De kinderen hebben andere plannen gemaakt. ,,De jongste van 19 zou naar Albufeira gaan met vrienden, maar die gaat nu kamperen in Noord-Frankrijk. De oudste en middelste gaan met vrienden een paar dagen weg in Nederland. Zij vermaken zich wel, en wij ook. Het komt wel goed, met onze zomer.”