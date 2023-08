Van warm nazomerweer is geen sprake: ‘De herfst valt al in’

Wisselval­lig weer tijdens Grand Prix Zandvoort en hevige regen in Zuid-Europa

Het zomerse weer lijkt dit weekend zachtjes ten einde te komen. Na de warmte van afgelopen weken komen de temperaturen vandaag en morgen niet meer uit boven de 22 graden. Ook trekken er buien over het land. Of de Grand Prix in Zandvoort kan rekenen op een regenrace is nog onzeker: een kletsnatte race zal het niet worden, maar mogelijk vallen er wel buien.