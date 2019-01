Vanaf morgen winterse buien, na vrijdag blijft het lang koud

Vandaag is het vooral bewolkt met lokaal wat motregen, maar morgen komen de eerste winterse buien dan toch echt onze kant op. Vooral in de ochtend kan het plaatselijk wit worden.

Vannacht gaat het eerst wat opklaren, maar meer richting de ochtend komen de buien weer door. Soms met hagel, soms met natte sneeuw. De neerslag kan tijdelijk in ‘normale’ sneeuw overgaan, waardoor het morgenochtend plaatselijk wel eens wit zou kunnen worden.

Betekent dit dat koning winter officieel zijn intrede in Nederland gaat maken? Weerplaza verwacht nog steeds dat het de komende tijd kouder gaat worden in ons land, vooral vanaf vrijdag. ,,Het wordt vanaf dan voor een (langere) periode kouder weer met ‘s nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen van rond of iets boven nul”, weet Wilfred Janssen van Weerplaza.

,,Omdat de wind meer vanaf het Europese continent waait, is de aangevoerde lucht droger dan wanneer de wind vanaf zee blaast. Bewolking zullen we dus minder gaan zien vanaf dit weekend. Of beter gezegd: er komt meer zon. Toch passeren er af en toe (zwakke) storingen waardoor er buien of er soms wat neerslag kan vallen. In koude omstandigheden kan dit een enkele keer sneeuw opleveren.”

Winter?

Dan nu antwoord op de vraag of koning winter ons land gaat veroveren: ,,Wellicht is dat zo.Dat het stromingspatroon snel verandert, lijkt in de berekeningen van meerdere modellen een ‘zekerheidje’. Toch is winterweer dat in ons land nooit.”