Vanaf vandaag kan iedereen zich een Van Gogh veroorloven

'Creatieve ethos'

'Elk ontwerp is een ode aan de meesterwerken van Van Gogh. Alle modellen uit de schoenencollectie hebben een op maat gemaakte finishing-touch. Het voetbed bootst de gedenkwaardige penseelstreken van Van Gogh na met de logo's van het Van Gogh Museum en Vans lock-up. Bovendien is elk item voorzien van een speciaal label dat meer vertelt over de achtergrond van het kunstwerk waar het item op geïnspireerd is', luidt het.