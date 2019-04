Vandaag en met Pasen super zonnig: 20 tot ruim 26 (!) graden

Zomerse dag

Waar het het allerwarmst wordt? ,,Waarschijnlijk in Arcen, dat is in Limburg tegen de Duitse grens aan.’’ Gisteren haalde het plaatsje even ten noorden van Venlo ook al een recordtemperatuur. Het kwik tikte in Arcen 25,9 graden aan, waarmee het de eerste lokale zomerse dag was. Ook in het Zeeuwse dorpje Westdorpe bij Terneuzen was het met 25,1 graden al zomers en Eindhoven haalde met 25,0 graden die grens exact. Vandaag verwachten weerkundigen dat het op meer plaatsen zo warm zal worden. ,,Vandaag halen we in het Limburgse Arcen waarschijnlijk ruim 26 graden.’’ Een andere mijlpaal die vandaag behaald kan worden is dat het in het weerstation in het Utrechtse De Bilt voor het eerst 25 graden wordt. ,,Daarmee zou het de eerste landelijk zomerse dag zijn.’’

Verkoeling

Of het echt overal warm wordt? ,,Alleen op de Wadden blijft de temperatuur wat achter, en in het uiterste noorden van het land,’’ licht de meteoroloog toe. ,,Daar is het maar 18 graden. Al is dat ook al hoog voor de tijd van het jaar hoor. Het is gebruikelijk dat het aan de kust wat koeler is vanwege de koude Noordzee. Ook aan de westkust kan een zeewind in de loop van de middag voor verkoeling zorgen.’’

Gaan deze Paasdagen de boeken in als één van de warmste Pasen ooit? ,,Dat niet hoor,’’ weet weerman Janssen. ,,Op 24 april 2011 was het in De Bilt 26,0 graden. Daar komen we maandag als het mee zit misschien wel in de buurt.’’ En is het na Pasen gedaan met het mooie weer? ,,Na het paasweekend blijft het nog even warm, maar neemt de kans op een bui toe.’’

Bermbrandjes

Koningsdag

Zo warm als het dit weekend is wordt het niet op Koningsdag. Op de verjaardag van koning Willem-Alexander wisselen zon en stapelwolken elkaar af, maar is het wel verstandig om rekening te houden met een bui. De temperaturen daarbij zijn normaal, maar liggen wel hoger dan die in voorgaande jaren. Volgens Weeronline krijgen we volgende week met 14 graden in het noordwesten tot 17 graden in het oosten wel ‘hele normale temperaturen’. In 2016 en 2017 was het met 10,7 en 10,9 graden een stuk minder aangenaam en was het zelfs kouder dan tijdens kerst. Normaal is het op Koningsdag een graad of 15. De koudste editie ooit was in 1970: toen werd het maximaal 8,6 graden. De warmste editie was in 1993, toen het kwik in De Bilt 26,9 graden bereikte.