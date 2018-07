Vandaag gaan deze nieuwe regels in

Niet alleen met de jaarwisseling, maar ook in de zomer verandert er vaak van alles aan wetten en regels. Ook deze eerste juli gaan allerlei nieuwe maatregelen in. Een bloemlezing.

Werk en Inkomen

Het minimumloon gaat ietsje omhoog, van 1.578 euro naar 1.594,20 bruto per maand. De uitkeringen zijn daaraan gekoppeld en stijgen dus ook wat mee. Maar doorgaans gaan ook bijvoorbeeld de huur en andere uitgaven een beetje omhoog, waardoor er niet per se geld overschiet. Onder meer veel rijksambtenaren, winkelmedewerkers en personeel in de kinderopvang krijgen wel wat meer te besteden. Door nieuwe cao-afspraken gaan zij er per 1 juli iets op vooruit.

De Belastingdienst gaat wat strenger optreden tegen de opdrachtgevers van zzp'ers die eigenlijk in loondienst zouden moeten werken. Tot 1 juli moesten alleen de ,,ernstigste kwaadwillenden vrezen voor boetes en naheffingen. Maar dat geldt voortaan voor iedere opdrachtgever en zelfstandige die met opzet een zzp-verhouding in stand houden, terwijl ze wel weten dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

Als de Belastingdienst niet kan bewijzen dat de schijnconstructie klip en klaar en opzettelijk is, grijpt de dienst nog steeds niet in. De fiscus is terughoudend met het handhaven van de zzp-regels, sinds die helemaal verkeerd bleken uit te pakken. Zzp'ers verloren opdrachtgevers omdat die bang waren voor naheffingen.

Bedrijven moeten zich met ingang van 1 juli ook houden aan nieuwe arbo-regels. Die regels, bedoeld om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen, zijn vorig jaar al ingevoerd. Maar nu gaat de inspectie ook controleren of een bedrijf ze wel volgt. Werknemers hebben voortaan onder meer het recht een andere bedrijfsarts te vragen naar hun zaak te kijken als ze twijfelen aan het oordeel van hun eigen bedrijfsarts.

Verkeer

Gemeenten mogen snorfietsen per 1 juli weren van een druk fietspad. Ze kunnen ervoor kiezen snorfietsers naar de rijbaan te dirigeren. Die zijn dan ook verplicht een helm te dragen.

Als een gemeente snorfietsen liever op de rijbaan ziet, dan moeten ze daarvoor verkeersborden plaatsen. Dat kan wel even duren. Amsterdam lijkt daarmee als eerste aan de slag te gaan. Hoofdstedelijke snorfietsers krijgen er vanaf volgend jaar mee te maken.

Zorg

Er gaan strengere regels in voor de intensive care en de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Die regels, die de zorg zelf heeft opgesteld, kunnen streekziekenhuizen in de problemen brengen. Omdat artsen bijvoorbeeld niet meer tegelijk oproepbaar mogen zijn in meerdere ziekenhuizen, vrezen ze dat er gaten vallen in hun roosters. Sommige afdelingen zouden moeten sluiten.