Vandaag ontknoping rechtszaak liquidatiebende in extra beveiligde rechtbank

De rechtszaak tegen de groep die verdacht wordt van twee criminele afrekeningen en een liquidatiepoging, of betrokkenheid daarbij, wordt vanaf vandaag behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De zaak begint met een week vertraging, door persoonlijke omstandigheden van een van de rechters.

De verdachten staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas L. in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.

Broer Youssef van hoofdverdachte Omar L. werd in 2012 geliquideerd tijdens een wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Het vermoedelijke doelwit van deze aanslag, de in de onderwereld bekende Benaouf A., wist te ontkomen.

Aanslag

Ook op L. is waarschijnlijk ooit een aanslag beraamd, maar daarbij werd een verkeerde, onschuldige man doodgeschoten. Eneas L., de man die verdacht werd van betrokkenheid bij deze ‘vergismoord’, werd doodgeschoten in Krommenie. Hij zou hebben behoord tot de groep van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha, een van de sleutelfiguren in de onderwereldoorlog.

Diepe indruk

Op oudejaarsdag 2015 werd de 27-jarige Chahid Yakhlaf in Kerkdriel met automatische wapens onder vuur genomen. Yakhlaf, ook een prominente speler in de Amsterdamse onderwereld, overleefde dat niet.

De schietpartij met automatische wapens bij de ingang van de camping maakte diepe indruk op de streek. Zoveel kogels waren in de Bommelerwaard nog nooit in één keer afgevuurd. En ook Hoenzadriel is het beeld van de bloedende Yakhlaf, die met zijn broer en vriend een paar kilometer wist te vluchten, nog niet vergeten.

Yakhlaf zat middenin de Amsterdamse onderwereldvete die al een paar jaar aan de gang is. Hij overleefde een eerdere aanslag, waarbij eerst een bom werd ingezet en hij daarna ook nog werd beschoten. Omdat het hem in de Randstad te heet onder de voeten werd, dook hij eind 2015 onder op de camping in Kerkdriel. Maar ook daar wisten zijn vijanden hem te vinden. Deze keer met fatale gevolgen.