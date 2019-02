Vandaag veel regen en kans op stormachtig weer aan de kust, maar de lente staat voor de deur

Opa wil kleinkinde­ren terug uit IS-ge­bied: ‘Mijn dochter is een terrorist, maar zij moeten er weg’

9 februari De in 2015 naar IS-gebied afgereisde Goudse Mandy (31) en haar vier kinderen zijn nog in leven. Ze zijn nog in IS-gebied, in de Eufraatvallei in Oost-Syrië, waar op dit moment zwaar gevochten wordt. Dat heeft haar vader Klaas Spijk afgelopen woensdag in een sms-bericht gehoord.