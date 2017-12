Vandaag weer code oranje: minder treinen en geschrapte vluchten

Groot deel Nederlandse verpakking niet recyclebaar vanwege pvc

6:52 Bijna een derde van de verpakkingen in het Nederlandse afval is niet of slecht herbruikbaar. Bovendien zitten er in het huisvuil nog steeds pvc-verpakkingen, hoewel deze kunststof al jaren geleden is uitgebannen vanwege de grote milieurisico's. Dit staat in een studie die de universiteit van Wageningen vandaag publiceert en waar Trouw over schrijft.