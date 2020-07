Vandaag weer landelijk boerenprotest: ‘Met de auto op tractor-tempo naar De Bilt’

De ANWB waarschuwt automobilisten dat er uren oponthoud kan ontstaan op de weg. Ze raadt weggebruikers dan ook aan voor vertrek en tijdens de reis de actuele verkeerssituatie nauwlettend te volgen. Eerdere acties leidden tot erg veel overlast voor het verkeer.

De tractoren moeten dus op de boerderij blijven vandaag, tot woede van de boeren. Het verbod geldt voor het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie Utrecht. Ook het rijden naar het demonstratiegebied toe is verboden. Farmers Defense Force-voorman Mark van den Oever heeft aangegeven met de auto te komen.

Volledig scherm Boeren bij een eerdere actie in Leidschendam. © ANP

Langzaam rijden

Mick Tinga, de voorman van de Friese tak van Farmers Defence Force vertelde vanmorgen tegen de Leeuwarder Courant dat zijn afdeling met de auto naar Bilthoven gaan, maar dat ze wél langzaam gaan rijden. ,,Net zo langzaam als met de trekker”. Ook gaat hij er vanuit dat de harde kern van Farmers Defence Force toch gewoon met de tractoren naar De Bilt afreist. De politie heeft aangegeven dat zij trekkers die via de snelweg gaan ‘gewoon gaan bekeuren’. Ook zal er worden gehandhaafd op gevaarlijk rijgedrag, zoals te langzaam rijden.

De landelijke voorman van FDF, Mark van den Oever, laat weten dat hij nog geen signalen heeft ontvangen van boeren die toch met de tractor komen. ,,Maar ik weet natuurlijk niet wat mensen zelf nog gaan ondernemen”, vertelt hij op Radio 1. Ook laat Van de Oever weten dat hij niet kan garanderen dat weggebruikers overlast ervaren van het protest. ,,Mensen hebben toch op deze regering gestemd dus ze zullen er ook last van krijgen.” Vanuit Gelderland vertrekt er in ieder geval één boer met de tractor naar Bilthoven, boer Rutger van Lier heeft naar eigen zeggen ‘toestemming van de politie om met de tractor te reizen’. Volgens Van Lier doet hij dienst als mascotte van FDF. De politie kan de toestemming niet bevestigen.

Een honderdtal boeren uit het oosten en noorden van het land is vanmorgen gezamenlijk en langzaam rijdend vanuit Flevoland vertrokken. In Bant verzamelden protestvoerders uit Friesland, de Kop van Overijssel en het noorden van Flevoland. Of ze ook langzaam over snelwegen gaan rijden, wilde de regiocoördinator van Farmers Defence Force niet bevestigen. “We willen erop tijd zijn en we rijden door zonder te stoppen en zonder gedoe. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft het doel voor ogen: aandacht vragen voor de veevoermaatregel en het meten met twee maten door het RIVM”, aldus De Haan. Veel boeren hebben speelgoedtrekkers op het dak van de auto gebonden. Onderweg willen ze toeterend aandacht vragen voor de actie.

Wegblokkades

Bilthoven heeft zich ondertussen schrap gezet voor de acties. Gisterenavond werden de toegangswegen naar het RIVM al afgesloten met hekken, betonblokken en zwaar bouwmaterieel. Legervoertuigen staan klaar, verdekt opgesteld. ,,Het doel is om alles ordentelijk te laten verlopen. We hopen op een goede sfeer’’, aldus een woordvoerder van gemeente De Bilt. Er is vandaag meer politie op de been en is voorbereid op handhaven wanneer boeren in overtreding gaan. Maar dat is ‘hopelijk niet nodig’. Volgens Tinga laten de boeren zich niet tegenhouden door wat wegafsluitingen. ,,Die zijn door een paar shovels zo uit de weggeruimd.”

Massaal met zijn allen voor het gebouw van het RIVM gaan staan vandaag, zoals het idee was, zit er dus niet in. De boeren willen daarom verzamelen op de Biltse Rading, de weg tussen De Bilt en Utrecht. Boeren uit het hele land hebben aangegeven te zullen komen. Ze verzamelen zich vanmorgen op verschillende plekken in het land.

Actiegroep Farmers Defense Force (FDF), die tot het protest heeft opgeroepen en boerenorganisatie Agractie verwachten dat er duizenden boeren komen protesteren. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal tweeduizend demonstranten bij het protest aanwezig zijn. Mocht het te krap worden, zijn er uitwijkmogelijkheden, laat de woordvoerder van De Bilt weten.

Het programma begint om 13.30 uur. Er zullen verschillende sprekers op het podium of via videoverbinding aan het woord komen. Ook het RIVM heeft verschillende uitnodigingen ontvangen om de boeren te woord te staan. Een woordvoerder heeft al laten weten dat het instituut de demonstratie aan zich voorbij laat gaan.

‘Stikstofsjoemelcijfers’

De reden voor de landelijke acties is de omstreden voermaatregel van minister Schouten. Die wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. Meerdere boeren deden twee weken geleden aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten vanwege dierenmishandeling en discriminatie.



Volgens de boeren is het niet goed voor de dieren als het eiwitgehalte in het voer wordt verlaagd. Het OM liet gisteren weten de aangiftes niet in behandeling te nemen, omdat Schouten zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu moet het ontgelden. Het RIVM zou volgens de boeren ‘stikstofsjoemelcijfers’ verspreiden en een instituut zijn waar ‘politieke keuzes overheersen boven wetenschappelijk bewijs’.

Hebben de boeren een punt? Lees hier meer.

Bekijk onze video's over de boerenprotesten in onderstaande playlist:

Volledig scherm Een protest zoals hierboven, waar met trekkers op de snelweg werd gereden, zal vandaag niet plaatsvinden. © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm Boerenprotest. © ANP