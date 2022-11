Vandalen op Urk opvallend jong • Groot verdriet om vondst lichaam ‘Opa van Blokzijl’

Daar staat je exclusieve Porsche te pronken op de hoogste verdieping: ‘Heb haar gezegd dat het kunst is’

De Vlaamse garagehouder Luc Vanderfeesten (55) liet een exclusieve Porsche acht hoog takelen, naar het penthouse in het Belgische Hasselt waar hij binnenkort met zijn partner intrekt. ,,Ik heb Sarah kunnen overtuigen dat het een kunstwerk is,” lacht hij. Vanderfeesten is mede-eigenaar van de Porsche-garage in Eindhoven.

18 november