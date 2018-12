Varkensboer uit Lunteren met de dood bedreigd na beelden Animal Rights uit varkensstal

,,Die beelden hebben wel onmiddellijk doodsbedreigingen en andere dreigementen aan het adres van de familie opgeleverd’’, aldus Verhulst. ,,Het wordt in de ether geslingerd en dit zit er ook aan vast.’’ Hij voegde er aan toe dat 'we’ nog niet weten of de getoonde beelden juist zijn.

Animal Rights publiceerde vorige week die met een verborgen camera zijn gemaakt. Op de beelden is te zien hoe biggetjes in kratten worden gegooid en het uitkrijsen wanneer hun staartjes onverdoofd worden afgesneden.

Vallei Boert Bewust

Van de Lagemaat was niet te spreken over de actie zei hij na het publiceren van de beelden: ,,We weten niet wie dit was. We zouden graag om de tafel willen met deze persoon om het een en ander uit te praten en uit te leggen.’’ Het varkensbedrijf van de familie Lagemaat staat bekend als een zichtboerderij: een boerderij waarbij je juist zomaar naar binnen kunt lopen om te kijken hoe het er nou eigenlijk aan toe gaat. Eerder gaf de boer bij deze krant aan dat ze ‘niks te verbergen hebben’. De boer is ook lid van de organisatie Vallei Boert Bewust.