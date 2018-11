Vechtersbazen Rijen waren op bezoek bij kinderfeestje: 15 aanhoudingen

Het feest in Rijen waarbij de vijftien man dinsdagnacht zijn opgepakt, betrof een kinderpartijtje. Burgemeester Jan Boelhouwer zegt te betreuren dat kinderen getuigen moesten zijn van de massale vechtpartij, waarbij mogelijk is geschoten: ,,Dit is in- en intriest.”

Een arrestatieteam moest dinsdagnacht ingrijpen bij een uit de hand gelopen feest aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Daarbij zijn uiteindelijk vijftien man aangehouden, die stuk voor stuk in beperking zijn gesteld. Eén van hen is een minderjarige jongen, laat de politie weten.

Waarom de vlam in de pan sloeg is nog altijd onduidelijk. Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen laat weten dat het om een kinderfeest gaat: ,,Dat een kinderfeest zo uit de hand loopt is betreurenswaardig. Het is onvoorstelbaar wat die kinderen hebben gezien. Dit is in- en intriest.”