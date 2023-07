Vechtpartij op vluchtstrook A58 ontstond door ruzie over invoegen: ‘Slachtoffer bloedde hevig’

met video Maandag code geel voor deel van het land: hagelste­nen van 2 centimeter

Het KNMI heeft maandag een waarschuwing afgegeven voor de provincies in oosten en zuiden van het land. In Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg gold code geel. Tot 18 uur ’s avonds was er kans op stevige onweersbuien, hagel en windstoten.