Veel animo voor pensioenclaim richting de staat, inmiddels 50.000 aanmeldingen

Inmiddels hebben 50.000 gedupeerden zich aangesloten bij de stichting Pensioenvoldoen.nl, meldt een persbericht. De animo voor deze claim tegen de staat is zo groot dat de website afgelopen vrijdag zelfs enige tijd overbelast raakte. Ieder uur melden zich enkele duizenden nieuwe gedupeerden op de website aan, aldus de initiatiefnemers.

De stichting stelt dat de Staat der Nederlanden ‘een evidente fout’ heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet in 2007. Destijds zou het kabinet hebben verzuimd de dwingende Europese regels voor indexatie (verhoging van de pensioenen bij prijsstijgingen) juist te vatten in de wet.

Dit had als gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2019 voor duizenden euro’s per persoon - in totaal minimaal 137 miljard euro, aldus de initiatiefnemers - zijn gedupeerd.

Fout in de pensioenwetgeving

Het geld gaat nu alsnog geclaimd worden, meldt de stichting op de website. ‘De fout in de pensioenwetgeving werd recent ontdekt na een diepgaand onderzoek naar de wetgevingsgeschiedenis’, valt te lezen.

Er komt uiteindelijk een juridische procedure om de schadevergoeding voor elkaar te krijgen. Dat kan jaren in beslag nemen. De stichting geeft aan volledig op basis van no-cure-no-pay te werken: uitsluitend als deelnemers een vergoeding uitgekeerd krijgen, dragen ze maximaal 4,5 procent voor de juridische kosten af.

Voormalig 50Plus-partijleider en politicus Henk Krol zit in het bestuur van de stichting. Volgens hem is er goede kans dat de claim wordt toegekend. ,,Europese regels gaan boven de Nederlandse wetgeving. Het kan ook zijn dat de rechter zegt dat de financiële consequenties te groot zijn, dan gaan we een bodemprocedure voeren. Of er moet eerst nog een advies vanuit Brussel komen.”

Een financier betaalt alle kosten, volgens Henk Krol is dat Legis Capital B.V. Rotterdam. ,,Nu zijn al juristen aan het werk voor de zaak. Daar zijn we blij mee, want de staat heeft diepe zakken. Deze partner durft het risico te nemen.” Krol hoopt dat de rechter zo snel mogelijk een positieve uitspraak zal doen. ,,Ik heb zeer goede hoop dat dat zal gebeuren.”

Volledig scherm Henk Krol is bestuurslid bij de stichting die een pensioenclaim indient tegen de staat © Bram van de Biezen

