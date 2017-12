Veel dna afgestaan in onderzoek naar moord op Milica van Doorn

Match

Als er sprake is van een verwantschapsmatch, kan dit voor de politie een nieuw aanknopingspunt vormen voor opsporing van de dader. Dat gebeurt via onderzoek in de familiestamboom en is een tijdrovend proces van enkele maanden, aldus de politie. Als er geen overeenkomst is met het dna-profiel van de dader, dan wordt het materiaal na het onderzoek vernietigd.



De havo-scholiere werd op 8 juni 1992 dood gevonden in een vijver naast de Sint-Jozefkerk in Kogerveld, een wijk in Zaandam. Ze was verkracht en met een mes om het leven gebracht. Omdat getuigen destijds verklaarden dat ze een man met een Turks uiterlijk hebben zien fietsen in de richting van de plek waar de vrouw werd gevonden, wordt nu alsnog gepoogd via een verwantschapsonderzoek de zaak op te helderen.



De politie zei eerder het 'zeer aannemelijk' te vinden dat de verdachte destijds in de Zaanse wijk Kogerveld woonde. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het dna-spoor dat is aangetroffen, vrijwel zeker afkomstig is van een man met een Turkse achtergrond.