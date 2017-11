‘Veel interesse voor overname Siemens’

,,Er is aan belangstelling geen gebrek”, aldus Van der Touw. ,,Uit die gesprekken krijg ik de indruk dat wij te boek staan als een deskundig en winstgevend bedrijf.” Het Brabantse familiebedrijf VDL Groep zou tot de belangstellenden voor een overname van Siemens en zusterbedrijf NEM behoren. Van der Touw doet de belangstelling van VDL, dat al een vestiging in Almelo heeft, af als ‘prematuur’.

VDL vaker 'redder'

VDL is is een groot Nederlands industrieel bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van personenauto’s . VDL heeft de afgelopen jaren diverse bedrijven gered, die in grote financiële problemen verkeerden, zoals de Limburgse auto-assemblagefabriek Nedcar (nu VDL Nedcar) en het Limburgse metaalbedrijf Componenta.

88 werkmaatschappijen

In totaal maken 88 werkmaatschappijen, verspreid over negentien landen en met circa 10.400 medewerkers, deel uit van dit familiebedrijf. Twee weken geleden maakte het Duitse industriële conglomeraat Siemens bekend de vestiging in Hengelo in 2020 volledig te willen sluiten. In deze fabriek werken 600 mensen, die vooral gasturbines en compressoren voor de olie- en gasindustrie maken.