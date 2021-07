Veel inzamel- en hulpacties voor Limburg: ‘Huis en beide auto’s ondergelopen’

Presentatrice Britt Dekker verzamelt hulp voor dieren die door de watersnoodramp in nood zijn geraakt. Op Instagram roept ze volgers op zich te melden als ze stallen, opvang en andere zaken nodig hebben of ter beschikking willen stellen. Ook biedt Dekker haar eigen stallen aan, net als haar vrachtwagen. ,,Aangezien er ook heel veel dieren in nood zijn en ik heel veel paardenmensen als volgers heb wil ik deze post graag gebruiken als grote verzamel-helpplek zodat we elkaar kunnen helpen met stallen, opvang en alles wat daaromheen nodig is!”, schrijft Dekker. Daarnaast roept de presentatrice mensen op te doneren op giro 777.

Crowdfunding

Website GoFundMe meldt dat er ‘in korte tijd al verschillende crowdfundingcampagnes opgezet’ zijn. Er wordt onder meer om hulp gevraagd voor Ronald Macdonaldhuis ‘De Kindervallei’ in Valkenburg aan de Geul. Het huis heeft veel waterschade en moest geëvacueerd worden. Veel van de geplande vakanties voor kinderen met een beperking kunnen hierdoor niet doorgaan.

Ook Jochen Reinders uit Nijswiller vraagt om hulp. ,,Afgelopen woensdag zijn ons huis en beide auto’s ondergelopen door de overstromingen als gevolg van het noodweer. Alle meubels beneden, de keuken, de tuin, alles in de garage en de auto’s kunnen als verloren worden beschouwd.” Er is inmiddels bijna 2000 euro opgehaald van het streefbedrag van 10.000 euro.

Volledig scherm Koninklijke Marechaussee rijdt door een ondergelopen straat nadat een dijk langs het Julianakanaal is doorgebroken. Het water heeft een groot gat geslagen. © ANP

Het water treft ook vakantiegangers. Op 14 juli zijn drie gezinnen die als gast op camping Sauer-Our in het Duitse Wallendorf zaten getroffen door een zware overstroming. Twee caravans verdwenen, eentje staat grotendeels onder water. Vrienden van de gezinnen zijn een inzameling gestart. De geschatte kosten zijn 30.000 euro.

Opvanggezinnen voor dier en mens

De Zuid-Hollandse Lola van der Bol heeft samen met twee vrijwilligers de website watersnood Limburg gemaakt. Daar kunnen mensen zich aanmelden als opvanggezin voor dieren, vee en sinds vandaag ook voor mensen die een onderkomen zoeken vanwege de overstromingen.

,,Ik woon in het Westland", zegt Van der Bol. ,,Dit ligt natuurlijk ver weg van Limburg, maar door de opleiding die ik ooit heb gevolgd heb ik veel contacten bij de dierenbescherming, asiels, en andere dierenhulporganisaties.”

Toen ze de berichten over de overstromingen zag, bedacht ze dat organisaties misschien lijsten met opvangadressen nodig hadden. ,,Via Facebook kwam ik in contact met twee andere meiden die wilden helpen. De site is nu 24 uur online en wij hebben inmiddels over de 1200 aanmeldingen. Er zijn al veel dieren gered door deze lijsten, hartverwarmend om te zien!”

Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds heeft bankrekeningnummer 777 opengesteld voor hulp aan Zuid-Limburg. Daar is al ruim 200.000 euro gedoneerd. ,,Er zijn al duizenden en duizenden particulieren die bedragen hebben gedoneerd voor het door overstromingen getroffen gebied”, zegt een woordvoerder. Giften kunnen worden overgemaakt via giro777.nl of via elke bank in Nederland op rekeningnummer 777, aldus de organisatie.