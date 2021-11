Veel jongeren hadden toch ‘summer of love’

De invloed van da­ting-apps op onze seksuali­teit: is veelvuldig gebruik ongezond?

Ruim anderhalf jaar lang kregen we te horen dat we mensen op afstand moesten houden. Vooral voor singles was de coronacrisis mede daarom een lastige periode. Niet gek dus, dat juist in die tijd het gebruik van dating-apps is toegenomen. Maar wat zijn nu de voor-en nadelen van deze apps en wat voor invloed hebben ze op onze seksualiteit?

30 september