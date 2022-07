Veel kansen onbenut op krappe arbeidsmarkt: grote stappen mogelijk rond arbeidsbeperkten

De meeste werkgevers voelen zich verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, terwijl maar één op de zes werkgevers werkelijk iemand met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Dat is al jaren hetzelfde. Hierdoor blijft mogelijk arbeidspotentieel onbenut. De meeste werkgevers geven als reden aan dat er geen geschikte functies voor mensen met een beperking zijn. Daarnaast zijn veel werkgevers niet bekend met de overheidsregelingen voor tegemoetkoming bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking.

In 2015 is de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ ingegaan. In het Sociaal Akkoord 2013 hebben kabinet en werkgevers een afspraak gemaakt: in 2025 zouden er 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd worden. Het UWV publiceerde begin dit jaar dat er tot nu toe 70.000 extra banen zijn gerealiseerd.

Verlagen werkdruk

Volgens het SCP is het in algemene zin belangrijk dat - gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt - werkgevers hun medewerkers weten te behouden, maar ook dat zij kansen benutten nieuwe mensen aan te nemen. Daarbij is meer nodig dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Zo benoemt het SCP onder meer het verlagen van de werkdruk en het aanbieden van scholing en trainingen. Ook door beter gebruik te maken van het thuiswerken kan het arbeidspotentieel in ons land beter benut worden.

Goed werkgeverschap

Volgens het vandaag gepubliceerde onderzoek zijn personeelstekorten, de gevolgen van de coronacrisis en de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waar de Nederlandse arbeidsmarkt mee te maken heeft. Goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zouden de arbeidsmarkt een zet in de goede richting kunnen geven. Uit het werkgeversonderzoek blijkt verder dat het vinden van geschikt personeel en het beheersen van werkstress de belangrijkste knelpunten in het personeelsbeleid zijn.