Veel nachthoreca al uitverkocht voor protestopening De Nacht staat op

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Inmiddels hebben clubs door het hele land zich aangesloten.

Zo heeft 013 in Tilburg in totaal 1400 kaarten verkocht, waarmee alle tickets op zijn. Ook Het Patronaat in Haarlem (700 kaarten) en De Helling in Utrecht (300 kaarten) zijn compleet uitverkocht. FLUOR in Amersfoort heeft in de voorverkoop al 300 kaarten aan de man gebracht en zal dinsdagavond de resterende 200 tickets te koop aanbieden.

Geen maximale bezetting

Alle clubs laten aan het ANP weten geen gebruik te gaan maken van hun maximale bezetting. Eerder was al bekend dat alle tickets van de Amsterdamse clubs die meedoen ook zijn uitverkocht, in totaal gaat het om 15.000 kaarten.

Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) stelden eerder het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht.

Breda doet niet mee

Zo kort voor carnaval voelen Bredase horeca-ondernemers er weinig voor om mee te doen aan de landelijke protestactie. De Bredase ondernemers Arnold van Strien (De Kapitein) en Kees Bijl (Cue, Coyote) zijn heel stellig: zij doen niet mee. ,,We steunen de actie van onze collega’s, alle aandacht voor onze situatie is meegenomen. Maar voor ons in Breda heeft het geen meerwaarde. Wij zijn met carnaval bezig. Het is hier doodstil rond die actie van zaterdag”, aldus Arnold van Strien.

Het Outbreak Management Team (OMT) komt deze vrijdag weer samen om zich te buigen over de vraag of er verder versoepeld kan worden. Volgende week is een nieuwe persconferentie met minister Kuipers.

