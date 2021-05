Veerkrachtig Vlieland massaal aan de coronaprik: ‘Het is de enige oplossing die we hebben’

Hof: Peter R. de Vries mag vertrouwe­lij­ke telefoonge­sprek­ken voeren met kroongetui­ge

13:41 Peter R. de Vries mag vertrouwelijke telefoongesprekken voeren met Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag besloten in het hoger beroep dat de Nederlandse staat had aangespannen.