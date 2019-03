Veertig dagen vasten. Wie doet dat eigenlijk nog na carnaval?

Dierenbe­scher­ming had fokker in Deventer al langer op de korrel, justitie wil fokverbod voor eigenaar

9:36 De hondenfokkerij in het buitengebied van Deventer, waar gisteren ruim honderd verwaarloosde honden in beslag zijn genomen, lag al langere tijd onder een vergrootglas bij de Dierenbescherming. Afgelopen augustus kreeg de eigenaar een laatste waarschuwing nadat er ook al tientallen honden in schrijnende omstandigheden waren aangetroffen.