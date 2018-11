Veertig invallen bij motorbende Caloh Wagoh, kopstukken gearresteerd

Caloh Wagoh dook de afgelopen tijd op in meerdere onderzoeken van politie en justitie. Zo werd in oktober een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Leden van de motorclub, dat valt onder de outlaw motorcycle gang (OMG), worden ook in verband gebracht met ernstige geweldsmisdrijven, waaronder een liquidatie in de slepende onderwereldvete tussen groepen Amsterdamse en Utrechtse criminelen.



De voor de buitenwereld onbekende motorclub Caloh Wagoh kwam in een publicitaire storm terecht toen bleek dat één van de verdachten van de raketaanslag op de redactie van Panorama lid was. Het gaat om Richard Z., president van de chapter uit Woerden. Hoewel hij niet meer wordt verdacht de granaat te hebben afgevuurd, vermoedt het Openbaar Ministerie dat hij betrokken is bij de voorbereiding.



Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen straatbende Crips en motorclub Trailer Trash, die zijn roots in de kamperswereld heeft liggen. Na een verschil van inzicht trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al tien Nederlandse chapters (vestigingen) en één in België, Engeland en Suriname.



