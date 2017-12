'Vegan streaker' stopt verkeer op A59 om konijnenleed

De groep voerde actie voor het leed dat konijnen hun leven lang door moeten maken, zo stelt Janssen. De actie begon iets voor 17.00 uur en duurde een halfuur. De vier betrokken auto's gingen elk hun eigen weg. Het lukte de politie om één van de auto's tot stilstand te brengen. De inzittende daarvan, een Vlaamse activiste, is aangehouden.



Op de A59 ontstond al snel een file in de richting van Den Bosch. Even stond het verkeer helemaal stil, verder reed het langzaam door. Een enkeling haalde de actievoerders boos in via de vluchtstrook. Regen en harde wind leiden in het hele land sowieso al tot grote drukte op de wegen. De avondspits hoort bij de drukste van het jaar.



Janssen kondigde zijn actie vanochtend al aan. Hij en een aantal andere actievoerders verzamelden zich 's middags in Loon op Zand, vanwaar zij naar Haarsteeg reden. Daar reden ze met vier auto's naast en achter elkaar, om het verkeer erachter langzaam tot stilstand te brengen.