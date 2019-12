Veghelnaar (33) rijdt in Eindhoven in op agenten: achtervolging breekt hem op

De politie vertrok iets na middernacht richting een woning in de wijk Tongelre. Daar zou een man zich vervelend hebben gedragen. Toen de agenten arriveerden, zagen ze de man nét wegrijden. Een agent gaf hem een stopteken, maar dat werd genegeerd. Sterker nog: de agent moest opzij springen om niet omver gereden te worden. De Veghelnaar werd even later aangetroffen, maar deze weigerde te stoppen. Vanaf dat moment begon een achtervolging van ongekende weerga. In woonwijken binnen de bebouwde werden enorm hoge snelheden gehaald: de dertiger reed met een vaart van tussen de 80 en 100 kilometer per uur, waar maximumsnelheden van 30 en 50 kilometer gelden.

Tikken van de wapenstok

Op een rotonde in Nuenen werd zijn auto door twee dienstauto's klemgereden, die flink beschadigd raken. De politie had hem echter nog niet, want de dader ging er vervolgens te voet vandoor. Die achtervolging duurde niet lang, want agenten grepen hem in de kraag. De verdachte verzette zich daarbij hevig, wat hem een klappen met een wapenstok opleverde.



De man zit momenteel vast. Een agent heeft aangifte gedaan tegen hem gedaan. De man wordt poging tot zware mishandeling aangerekend. Verder worden hem verkeersovertredingen, zoals grove snelheidsovertredingen en het meerdere malen negeren van een rood licht, ten laste gelegd. Zijn rijbewijs is ingevorderd.