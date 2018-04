Veiligheid marathonlopers Rotterdam niet in het geding na aanslag Münster

De politie en burgemeester van Rotterdam treffen na de aanslag in Münster geen extra veiligheidsmaatregelen voor de marathon van Rotterdam. ,,We zijn bijzonder goed voorbereid.''

Dat stelt een woordvoerder van de politie en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. ,,Uiteraard bespreken we de aanslag in het veiligheidsoverleg. We houden alles goed in de smiezen. Maar deze bijzonder trieste aanslag is vooralsnog geen aanleiding om extra maatregelen te treffen. We zijn volop aanwezig, met zichtbare én onzichtbare maatregelen.''

De 38ste Marathon van Rotterdam trekt morgen duizenden lopers en een veelvoud aan supporters naar de Maasstad. De politie heeft daarom alles in het werk gesteld om een aanslag te voorkomen, aldus de woordvoerder. ,,Dat is nodig in het licht van de ontwikkelingen van afgelopen jaren.''

Boston

Vijf jaar geleden werd tijdens de marathon van Boston een bomaanslag gepleegd. Daarbij vielen vijf doden en meer dan 250 gewonden.

Dick Schoof, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt de situatie in Duitsland nauwgezet te volgen. ,,Doden en gewonden in Münster (DLD) dichtbij NL grens, de situatie is nog onoverzichtelijk," schrijft hij op Twitter. ,,Onze gedachtes zijn bij de slachtoffers."

De aanslag daar geeft vooralsnog geen aanleiding om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen, laat Schoof weten. Het dreigingsniveau staat op 4, op een schaal van 1 tot 5. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland ,,reëel'' is.