Veiligheidsberaad: Nog jarenlang groot aantal opvangplekken nodig 

,,Wij moeten nog vele lange jaren rekening houden met vergrote opvangmogelijkheid; of wij dat leuk vinden of niet. Mensen blijven komen, omdat zij in grote nood zitten. Er zijn zoveel conflicten in de wereld”, aldus de burgemeester van Nijmegen.

Er moeten structurele oplossingen voor de asielcrisis komen, vinden de burgemeesters. Bruls: ,,Wij moeten niet blijven doormodderen.” Dat mensen buiten op een stoel moeten slapen, onderstreept volgens hem ,,met vette strepen en dikke punten” dat er meer opvangplekken moeten komen. Dat moet zwaarder tellen dan geluiden uit het land dat mensen geen azc in hun ‘achtertuin’ willen.

Achter de hand

Een crisisopvang in bijvoorbeeld schepen, chalets of flexwoningen is eindig. Er moet reguliere opvang komen zoals drie nieuwe aanmeldcentra en grote en minder grote azc’s. ,,Die moet je achter de hand houden ook als ze wat leger staan. Deze crisis gaat weer voorbij, maar er komt weer een nieuwe.”

Het Veiligheidsberaad is blij dat het kabinet aan een wet werkt die gemeenten kan dwingen naar rato mensen op te vangen. ,,Op basis van vrijwilligheid ga je dit niet rondkrijgen. Met polderen en praten komen we er niet”, stelt Bruls.

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) komt over een aantal weken met de wet die asielzoekers moet spreiden over het land. Die treedt niet onmiddellijk in werking omdat hij nog moet worden goedgekeurd, maar het beraad verwacht dat er al direct een werking vanuit gaat en gemeenten die weinig bijdragen alvast maatregelen gaan nemen. ,,Als je als gemeente nu niets doet, zul je over een paar maanden wel moeten.”