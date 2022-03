Veiligheidsregio's waarschuwen: Luchtalarm loeit, maar staat los van crisis in Oekraïne

Zoals op elke eerste maandag van de maand loeien vandaag om 12.00 uur in het hele land de sirenes van het luchtalarm. Vanwege de oorlog in Oekraïne waarschuwen de veiligheidsregio’s nog maar even via social media dat het om een test gaat en dat mensen niet moeten schrikken.

Dat doen ze in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met de test, die 86 seconden duurt, wordt gecheckt of het Nederlandse alarmsysteem nog goed werkt. Het laten loeien van de sirenes is vooral ook bedoeld om ons bewust te maken van het bestaan ervan. Met de oorlog en de angst over het gebruik van nucleaire wapens in het achterhoofd, zal die meer dan ooit worden opgemerkt.



Vandaar de waarschuwing van de veiligheidsregio’s. ,,Dat heeft te maken met de situatie in Oekraïne”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland tegen dagblad De Stentor. ,,In Oekraïne gaat nu vaak het luchtalarm af. Als het dan hier afgaat vanwege onze maandelijkse test, wordt dat mogelijk geassocieerd met gevaar. We waarschuwen nu extra zodat we gewoon kunnen testen, want als er wél wat gebeurt, moet de sirene wel werken.”



Inwoners van het Gelderse Dinxperlo werden afgelopen woensdag opgeschrikt door een alarm, de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd. Daarmee had het niets mee te maken, zo bleek. ,,Niemand drukte bij ons op de knop”, aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in dagblad De Gelderlander. Later die middag bleek het te gaan om de sirene waarmee in het aangrenzende Duitse buurdorp Suderwick brandweerlieden naar de kazerne worden geroepen.

NL-Alert

Al jaren wordt er in Den Haag gediscussieerd over het afschaffen van de 4278 schotels, die stuk voor stuk bestaan uit drie witte schijven boven elkaar. Ze stammen uit 1998 en de verwachting is dat ze in 2025 ‘op’ zijn. Versleten. De hele boel vervangen kost miljoenen (geschatte minimale kosten: 166 miljoen). Bovendien: zijn de schotels niet hopeloos ouderwets in een tijd dat iedereen met geavanceerde telefoons op zak loopt?

NL-Alert heet het moderne alternatief, waarmee de overheid inmiddels waarschuwingsberichten naar ieders mobieltje kan sturen. „Daarin kan meteen ook informatie worden meegestuurd over wat er aan de hand is en wat je moet doen”, zegt Wilfred Nijhof tegen het Eindhovens Dagblad. Hij deed vorig jaar in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de aloude sirenes. „Als die afgaan weet je niet wat er speelt. Je weet alleen dat je deuren en ramen gesloten moet houden en de televisie moet aanzetten.”

Bij acuut gevaar krijgt de regionale omroep de rol van officiële noodzender. Daarop vertelt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Pas als de zender meldt dat het gevaar is geweken, kun je weer naar buiten. Maar levensbedreigende situaties komen nauwelijks voor. In veel gevallen lijkt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS), zoals de sirene officieel heet, een te zwaar middel.

Bereik

Uit Nijhofs onderzoek blijkt dat 8 procent van de mensen alleen met de sirenes wordt gewaarschuwd, en dus nog niet via NL-Alert. Al daalt dit percentage steeds verder. De waarschuwingssms’jes van NL-Alert bereiken inmiddels 90 procent van de mensen van 12 jaar en ouder. Dus waarom hebben we dan nog die ouderwetse sirene die zelden wordt gebruikt?

Het nieuwe kabinet zal de knoop moeten doorhakken: de oude sirenes ontmantelen per 2025, allemaal vernieuwen of straks alleen neerzetten in risicogebieden, zoals bij zware industrie.

Het eerste nationale alarm werd in het leven geroepen rond de Tweede Wereldoorlog om te waarschuwen voor luchtaanvallen. Tegenwoordig lijkt een grote brand of het ontsnappen van giftige stoffen een reëler gevaar.

