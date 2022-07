Veiligheidsregio Twente: kleine groep is onverantwoordelijk bezig

In Minnertsga worden 105.000 kuikens geruimd vanwege vogelgriep

In het Friese Minnertsga moeten 105.000 vleeskuikens worden gedood omdat bij het bedrijf vogelgriep is vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw. Twee andere bedrijven op drie kilometer afstand worden onderzocht op de ziekte om vast te stellen of het ook daar aanwezig is.

26 juli