Vele duizenden mensen bij klimaatmars in Amsterdam

Van Satudarah naar de Heer: hoe een eersteklas boef zijn eigen kerk begon in Zwolle

10:35 Dit is het levensverhaal van Nico Baloeboen (35) uit Zwolle. Ooit een eersteklas boef. Zeven jaar zat-ie bij de veelbesproken motorclub Satudarah. Was beveiliger bij het chapter van topman Henk Kuipers en voor de duvel niet bang. Een klusje in de kerk, op verzoek van zijn oom, veranderde alles. Voor het eerst doet hij nu zijn hele verhaal. ,,Ik heb echte shit gehad in mijn leven.”