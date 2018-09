V&D keert terug als online warenhuis

De warenhuisketen V&D werd eind 2015 failliet verklaard. De merkrechten van V&D zijn sinds 2016 in handen van de CoolCat-oprichter Roland Kahn, zijn rechterhand Jaco Scheffers en oud-HEMA-topman Ronald van Zetten. De verantwoordelijke directeur van de nieuwe webshop is Alexander van Slooten.

Geen gat in de markt

Vorig jaar verklaarden de opkopers van de merknaam V&D nog dat ze geen heil meer zagen in een V&D-webshop. Met dat doel hadden ze na het faillissement van het warenhuis wel een half miljoen euro neergeteld voor de merknaam en oude webwinkel. De herlancering werd echter keer op keer uitgesteld . Uiteindelijk bleek de ict-infrastructuur 'te gammel', verklaarde Van Zetten in april vorig jaar tegen deze krant . ,,Daar komt bij dat we geen gat in de markt meer zagen voor een V&D-webshop, naast webwinkels als Wehkamp en Zalando die er al zijn.''

In plaats daarvan lanceerden de ondernemers toen een andere webshop die V&D moest opvolgen: Frendz . De naam V&D paste niet bij het ‘fast fashion’-platform voor jonge modeliefhebbers dat Frendz wil zijn, alus Van Zetten toen. ,,V&D had niet de reputatie een voorloper op het gebied van mode te zijn.''

'Veel vraag naar'

Inmiddels zien de retailondernemers toch reden om V&D nieuw leven in te blazen. ,,We bleven daar veel vragen over krijgen. Van leveranciers en van klanten. De doelgroep 40-plussers wordt nu door niemand goed bediend'', zegt Van Zetten. ,,Inmiddels beschikken we wel over de techniek om dit goed te doen. Achter de schermen hebben we hier een half jaar aan gewerkt.''