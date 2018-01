Venezuela handhaaft blokkade Curaçao, Aruba en Bonaire

Spookrijdende verdachten klappen op politiewagen

8:23 Twee agenten zijn vanochtend lichtgewond geraakt nadat spookrijdende verdachten van een inbraak frontaal in botsing kwamen met een politiewagen. De verdachten reden tegen het verkeer in op de A1 bij Deventer toen ze op de politiewagen klapten. Het duo is behoorlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht, de agenten hadden alleen nekklachten.