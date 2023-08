Vera Bergkamp had nooit Kamervoorzitter moeten worden

podcast zaak x Slechtzien­de en verstande­lijk beperkte Danny ontvoerd door zijn internetda­te Berta

De slechtziende, vrijwel dove en verstandelijk beperkte Danny stuit in zijn online zoektocht naar een leuke vrouw op Berta. Als ze een date hebben, belandt hij in een nachtmerrie. Volgens de officier van justitie is het de ergste dwangzaak uit haar loopbaan. ,,Dat je dit je medemens aandoet. Ik vind het echt misselijkmakend, respectloos en buiten alle grenzen.’’