Vera heeft echt geluk. Zij betaalt nog maar 32 euro aan energie: ‘Misschien krijg ik zelfs geld terug’

Als ze het ergens voelen hoe fijn het is om van die hoge energierekening af te zijn, dan is het wel in Rilland in de provincie Zeeland. In de Soldatenwijk. Daar sloopt corporatie Beveland Wonen 70 verouderde huurwoningen en vervangt ze door 47 gloednieuwe 0-op-de-meter huizen. Huizen die dus - opgeteld en afgetrokken - in een heel jaar geen energie verbruiken. De eerste rij staat net. Aan de Saaftingestraat.