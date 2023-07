Verbazing om zeer slordig NL-Alert tijdens storm Poly: ‘Dit komt zo enorm dom over’

Drie identieke push-berichten achter elkaar, meerdere taalfouten en een verwijzing naar Twitter waar je verplicht moet inloggen. Deskundigen en Kamerleden hebben geen goed woord over voor de wijze waarop de Veiligheidsregio heeft gecommuniceerd over de zeer zware storm die woensdag over het noorden van het land raasde. ,,Hoe kan het zo fout gaan?‘’

Inwoners van Noord-Holland werden woensdagochtend in drie identieke en slordig geschreven NL-Alerts doorverwezen naar Twitter voor nieuws over storm Poly. Dat terwijl het medium sinds afgelopen weekeinde niet meer toegankelijk is zonder account. ,,Hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen”, verzucht ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost. ,,In een noodsituatie moet iedere inwoner van ons land kunnen vertrouwen op goede nieuwsvoorziening. Via kanalen die voor iedereen bereikbaar zijn. En dat mag niet afhankelijk zijn van een onberekenbaar medium.”

‘Ernstige misser’

Renata Verloop, specialist in overheidscommunicatie, noemt de hele gang van zaken ‘een ernstige misser’. ,,Het is verbazingwekkend dat mensen tijdens een noodsituatie worden doorverwezen naar Twitter. De Veiligheidsregio geeft aan dat ze niet wisten dat inwoners tegen een inlogscherm zouden aanlopen. Daarmee laten ze zien dat ze de vele ontwikkelingen rond Twitter niet eens in de gaten houden. Ik vind dat verontrustend.” Het geklungel geeft volgens Verloop aan hoe ‘belangrijk het beheer van een professionele communicatie-infrastructuur is’. ,,Want als die niet op orde is, kom je in tijden van nood in de problemen.”

Communicatie-expert Lars Duursma vindt het hoogst opmerkelijk dat de overheid in een simpel berichtje zoveel fout kan doen. ,,De overheid heeft meerdere draaiboeken klaarliggen voor als er een ernstige calamiteit plaatsvindt. Die draaiboeken gaan onder andere over de communicatie naar de burger. Hoe kan het dan in dit geval zo fout gaan? Meerdere spelfouten, een verwijzing naar Twitter, in plaats van naar lokale tv. Kom aan! Circa 85 procent van Nederland zit niet eens op Twitter. Wat moet de 80-jarige Truus met deze boodschap? Of de 40-jarige André zonder Twitter? Nu gaat het om noodweer, maar stel dat er ergens giftige stoffen vrijkomen en er paniek ontstaat? Dan moet je in een split second lezen wat je moet doen. Het komt allemaal enorm dom over.”

Boetekleed

Volgens D66'er Hind Dekker-Abdulaziz kan het ‘gevaarlijke situaties opleveren’ als de hulpdiensten alleen via Twitter communiceren. Mensen die geen account hebben of al aan de onlangs ingestelde berichtenlimiet zitten, kunnen eventuele oproepen dan immers niet zien. ,,Dit moet anders”, vindt zij. Beide parlementariërs gebruiken overigens zelf ook Twitter om hun zorgen te uiten.

Volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, die het waarschuwingsbericht verstuurde, is de kritiek ‘volkomen begrijpelijk’. ,,Als we het eerder hadden geweten, hadden we dit ook zeker anders aangepakt”, laat een woordvoerder weten. ,,We kwamen er vrij snel achter door feedback van Twittergebruikers en media, die zeiden: leuk dat jullie Twitter noemen, maar daar moet je sinds kort een inlog voor hebben.”

Daarna is volgens de veiligheidsregio snel geschakeld met de politie en de gemeente Amsterdam, die een liveblog met updates bijhield. Dat werd weer gecommuniceerd naar verschillende media. Hoe NL-Alerts in de toekomst worden ingericht, is nog niet duidelijk. ,,We gaan heel snel bij elkaar zitten om een goede oplossing te vinden. We hebben een aantal opties en moeten de beste uitkiezen.”

