Verbazing over Roelf B.: ‘Hoe is hij hier in godsnaam in verzeild geraakt?’

In de deuropening van zijn vrijstaande herenhuis in Stadskanaal staat Jakob, de vader van Roelf B. (21). Volgens stadsgenoten is hij net teruggekeerd van een reis naar Hongarije, waar zijn zoon en schoolvriend Gert-Jan N. (22) in voorarrest zitten nadat ze gepakt zijn met een grote hoeveelheid drugs op het Sziget-festival in Boedapest. Jakob wil niet veel kwijt, over zijn zoon zegt hij: ,,Die maakt het, naar omstandigheden, goed.”



De Hongaarse politie maakte vandaag een tweede drugsvangst bekend. Nadat agenten afgelopen week in een tent op het festivalterrein al kilo’s xtc en voorgedraaide joints aantroffen, werden nu in een bestelauto in Boedapest nog eens vierduizend xtc-tabletten en 15 kilogram aan joints gevonden. Volgens de Hongaarse politie was de straatwaarde van de drugs ruim 300.000 euro.

Op een video die de politie vanochtend naar buiten bracht, is te zien hoe agenten met een kwispelende drugshond de bus leeghalen. Kennissen van Roelf en Gert-Jan zagen meteen: dat is de Volkswagen Caddy van Gert-Jan.

Voorzitter

In het Groningse Stadskanaal, een stad van net geen 20.000 inwoners, zijn de twee aangehouden festivalgangers nog steeds het gesprek van de dag. ,,Ik snap het niet’’, zegt voorzitter Fred Mol van B.'s atletiekvereniging Jahn II. ,,Roelf is een hele serieuze sporter en zette alles aan de kant om steeds beter te worden. Hoe is hij hier in godsnaam in verzeild geraakt?’’



In appgroepen van jongeren in Stadskanaal zoemt het van de – geheel onbevestigde - geruchten. Waar de twee de drugs vandaan hebben gehaald, daar weet niemand het antwoord op. Gert-Jan gebruikte weleens een pilletje, zegt een kennis. ,,Vrijdags kwam hij vaak in een kroeg waar veel wordt gebruikt. Maar ik heb nooit gehoord dat hij ook in drugs handelde. En als dat wel zo was, had ik het links of rechts wel gehoord.”



Van Roelf B. kunnen leeftijdsgenoten al helemaal niet geloven dat hij met zo’n grote hoeveelheid drugs is opgepakt. Ze kennen hem als een bloedserieuze sporter, die eerst uitblonk in basketbal en in 2013 op atletiek ging en merkte dat hij zonder training al mee kon met de besten. Een jaar later werd hij op de 100 meter sprint tweede op het NK atletiek voor junioren.

Krachtmens

Quote Dit is geen misreke­ning, maar gewoon stom Nelli Cooman, oud-atlete Tweevoudig wereldkampioene sprint Nelli Cooman leerde Roelf B. in 2014 kennen. Ze nodigde hem uit voor een diner op haar sportevenement, de Nelli Cooman Games. ,,Een goede, spontane, sympathieke jongen. En super gespierd. Echt een oerhollands krachtmens. Ik heb hem tips gegeven op loopgebied en zo nu en dan hielden we contact. Toen hij zijn diploma haalde, heb ik hem gebeld om te feliciteren.”



Dat diezelfde gedreven sporter is gepakt met een grote hoeveelheid drugs noemt Cooman een ongelooflijke stommiteit. ,,Dit is geen misrekening, maar gewoon stom. Drugsgeld is bloedgeld. Iedereen die in drugs handelt, verpest het leven van andermans kinderen.”



Roelf B. is in korte tijd de tweede Nederlandse atleet die is gepakt met drugs. Eerder werd in Duitsland atlete Madiea G., die net als B. een tijd trainde op topsportcentrum Papendal, gearresteerd. De Atletiekunie spreekt van ‘een bizar toeval’. Dat de vergoedingen in atletiek laag zijn, is volgens Cooman geen excuus om in drugs te handelen. ,,Ik kreeg in mijn tijd 200 gulden per maand. Maar ik deed het niet voor de gage.”

Maximumstraf